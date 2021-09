Giuseppe Benignini niega maltrato animal contra su perro Baloo: “No estaba desnutrido”

A fines de mayo, Giuseppe Benignini fue denunciado penalmente por maltrato animal debido a que no le daba una buena calidad de vida a su perrito Baloo. Tras varios meses de aquel acontecimiento, el joven modelo dio una entrevista en el set Magaly TV, la firme para explicar lo que realmente pasó.

Según la expareja de Michelle Soifer, a su mascota de raza San Bernardo nunca le faltó nada, ya que lo auspicia una marca de comida y tiene revisiones con el veterinario.

“En ningún momento le faltó nada, primer motivo porque a Baloo lo auspicia una marca de comida que le enviaba todos los meses lo que colocaba en redes sociales. Segundo, trabajaba con una veterinaria que no le hacía faltar nada”, aseguró el venezolano.

Ante esto, Magaly Medina le cuestionó, ya que en las imágenes se vio al perrito con bajo de peso, descuidado y sangrando. Giuseppe Benignini se defendió y aseguró que nunca maltrató a su mascota.

“No estaba desnutrido. Esas imágenes que tú ves ahí, donde sale botando sangre, yo mismo la grabé y lo subí a mis historias y puse miren lo que le pasó a Baloo y el video completo sale cuando estoy saliendo en la veterinaria. Se golpeó”, explicó.

¿Quién denunció a Giuseppe Benignini por maltrato animal?

Patricia Hansa, defensora de animales, acudió a la comisaría de Barranco a denunciar penalmente a Giuseppe Benignini por tener en mal estado a su perro Baloo.

“Tiene que cumplir reglas de conducta en el país. Tiene que cumplir con la ley y los animales tienen protección. Acá no es que ‘Yo soy el principito’ o ‘Yo he sido la pareja de Michelle Soifer’, aquí es el bienestar del animal y no se lo están proporcionando ”, expresó la animalista el pasado 27 de mayo para las cámaras de Magaly TV, la firme.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.