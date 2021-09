Gisela Valcárcel confirma a Isabel Acevedo para Reinas del show y trolea a Domínguez

Luego de coronar a Korina Rivadeneira como la ganadora absoluta de Reinas del show, Gisela Valcárcel manifestó que continuará con el mismo formato con nuevos y antiguos concursantes.

Durante una entrevista con América hoy, la conductora confirmó la segunda temporada de su reality, el cual se transmitirá el sábado 4 de setiembre con algunas novedades. Y en medio de toda la expectativa por saber quiénes serán las competidoras, Gisela Valcárcel reveló que una de ellas será nada menos que Isabel Acevedo, expareja de Christian Domínguez, quien se sorprendió en vivo por las declaraciones de la presentadora.

Sin embargo y entre risas, la mamá de Ethel Pozo tuvo una singular forma de confirmar el ingreso de la conocida bailarina a Reinas del show. “Vuelve la camioneta, chau”, señaló en alusión al problema que tuvo Domínguez con Acevedo, quien tras la separación no quiso devolverle el auto.

“No le digan, se va a desmayar”, bromearon las conductoras Melissa Paredes y Janet Barboza.

“Escúchame, Christian, entonces me hacen reír, me hablan de Hércules (el perrito de Acevedo) y sí, él no estará en el programa, pero sí la expareja ”, dijo Gisela Valcárcel para aclarar que la incorporación de Isabel Acevedo a Reinas del show es cierta o no una broma.

Cabe mencionar que la conductora Gisela Valcárcel se enlazó en vivo desde Miami, lugar donde decidió pasar unas cortas vacaciones tras terminar la primera temporada de su reality de baile.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.