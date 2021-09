Gianella Segura, Miss Teen Mesoamérica: “Los estereotipos están siendo eliminados en los concursos”

Orgullo peruano. A sus 19 años, la modelo Gianella Segura logró ser la ganadora del Miss Teen Mesoamérica 2021, un certamen internacional de belleza que se llevó a cabo en El Salvador desde el 19 hasta el 25 de julio.

La joven representante se llevó la corona del concurso luego de impresionar al jurado en la categoría Danzas del mundo, donde obtuvo el primer puesto tras bailar al ritmo de una marinera norteña. La también estudiante de comunicaciones se impuso ante participantes de otros países como México y Venezuela.

En esta entrevista, Gianella Segura nos cuenta cómo ha sido experiencia como representante del Perú en un certamen de alcance internacional. También habla de su admiración por Jessica Newton y responde a quienes dicen que los certámenes de belleza ya no deberían de existir.

La joven peruana fue alentada en todo momento por la directora del Miss Perú Jessica Newton. Foto: Miss Mesoamérica / Instagram

- ¿Cómo te sentiste al representar al Perú y llevarte la corona del Miss Teen Mesoamérica?

Fue un sueño hecho realidad después de un trabajo arduo de varios meses. Sentí una gran alegría de llevar la corona a Perú, fue una responsabilidad muy grande. Estoy llena de orgullo y de agradecimiento por todo el apoyo que recibí de muchos peruanos.

- ¿En qué otros concursos de belleza has participado?

En el 2020, ingresé al mundo de los concursos de belleza por Miss Perú Teen La Pre, ahí gané la corona y luego fui a la competencia internacional. Estaba súper nerviosa porque no sabía cómo era, pero lo disfruté muchísimo.

- Obtuviste el primer lugar en la categoría Danzas del Mundo

Sí. No se podía ver las danzas de los otros países, pero había visto en los ensayos algunas danzas que eran espectaculares. Yo salí a dar lo mejor de mí porque bailo marinera desde los 7 años, así que fue un doble orgullo representar al Perú y bailar la danza con la que he crecido .

- También eres campeona de marinera. Cuéntanos más detalles.

Empecé a bailar marinera desde los 3 años y como era chiquita, no me llamaba mucho la atención. Pero desde las 7 años, mi mamá me inculcó este arte y, desde ese entonces, ensayo todos los años y no he parado de bailar marinera. Pero en el 2020, no fui al concurso nacional y mundial de marinera porque se me cruzaba con el Miss Perú La Pre. Lamentablemente, tuve que elegir entre los dos, me costó muchísimo, pero tuve resultados buenos.

He estado en diferentes concursos que organiza el Club Libertad y los selectivos, que son competencias antes del concurso nacional y mundial. Si ganas en tu categoría te dan el pase directo a los finales. Soy tetrasubcampeona, es decir, he quedado cuatro veces en el podio, pero espero pronto lograr llegar a ganar el campeonato nacional y mundial.

- ¿Participar en este concurso de belleza te ha ayudado a mejorar como persona?

Si, definitivamente. Más que haber aprendido las clases de maquillaje, pasarela y etiqueta, las clases de coaching emocional me ayudaron para tener seguridad en mí misma. Participar en La pre también me abrió las puertas y me ayudó a crecer como persona.

- ¿Has considerado postular al Miss Perú?

Sí, es un sueño que quiero cumplir en un futuro. Desde muy pequeña, he visto en la televisión los concursos del Miss Universo y siempre decía ‘voy a estar ahí' . Nunca pensé que a mis cortos 18 años, iba a representar al Perú. Ya cumplí parte de ese sueño, pero aún falta la meta más grande.

- ¿Qué enseñanzas has aprendido de Jessica Newton?

Jessica Newton es espectacular. Es una mujer muy fuerte, es un gran ejemplo para todas sus reinas, desde las niñas hasta las jóvenes. Es admirable todo lo que ha conseguido con el Miss Perú, ha hecho un buen trabajo. Aprendí la fortaleza que tiene y esas ganas de poder hacer bien las cosas para representar al Perú de la mejor manera.

- ¿Qué mensaje le darías a quienes dicen que los concursos de belleza ya no deberían existir?

Uno no sabe lo que es un concurso de belleza hasta que vive la experiencia. Yo no me imaginaba qué tan fuerte es el trabajo en los concursos de belleza, qué tanto sacrificio hacen las reinas para poder lograr sus sueños. Es un trabajo ‘veinticuatro siete’, porque uno no gana solo por una cara bonita y un cuerpo perfecto . Ahora, los estereotipos están siendo eliminados en los concursos de belleza y me da mucho gusto.

Antes se pensaba que tenías que ser muy alta para ser una reina de belleza, cuando ahora no es así y lo prueba la ultima edición del Miss Universo. Entonces, estamos avanzando como sociedad y les diría que se den la oportunidad de conocer . Para quienes estamos dentro de este mundo, es una pasión.

