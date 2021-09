Ezio Oliva agradece apoyo de Karen Schwarz en su nuevo proyecto musical: Gracias por tu tiempo

Ezio Oliva se encuentra grabando su próximo videoclip “Mi soledad” junto a Vadhir Derbez y Kunno en México. Sin embargo, el cantante peruano no se olvidó de su esposa Karen Schwarz, pues le agradeció su apoyo en todo momento.

A través de las redes sociales, Ezio le envió un romántico mensaje a la conductora, quien lo acompañó a dicho país y estuvo en todo momento con él.

“Después de más de 20 horas de rodaje y de muchos momentos buenos, por fin terminamos ‘Mi soledad’. Les dejo una foto con mi tercera y más importante invitada en este nuevo video que llega muy pronto. Gracias por compartir tu vida, tu tiempo con mis sueños” , señaló en su reciente post de Instagram.

Asimismo, Karen también compartió en sus redes sociales la nueva colaboración de su esposo y no dudo en mostrarse muy orgullosa. “Te amo, amor de mi vida”, respondió.

Ezio Oliva

Finalmente, la publicación del cantante no pasó desapercibida ante sus seguidores, pues muchos de ellos no dudaron en reaccionar. “Lindos, me encantan juntos en los videos”, “Hermosos, será un éxito tenlo por seguro. Es gracioso, el video que colgaste queriendo besarla y comentaste que después de ocho años aún la ponías nerviosa”, fueron algunos de los mensajes.

