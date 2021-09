Esto es guerra: los 10 competidores que irán a Guerreros México

Esto es guerra anunció los nombres de cuatro nuevos participantes que competirán contra Guerreros México el próximo 6 se setiembre. De esta manera, el equipo que representará a Perú en el reality de Televisa cuenta ya con 10 integrantes.

El martes 31 de agosto, el ‘Tribunal’ confirmó que Patricio Parodi, Jota Benz, Melissa Loza y Alejandra Baigorria también viajarán a tierras aztecas para enfrentarse al grupo mexicano que contará con Nicola Porcella. Ellos se unen a los primeros seis elegidos: Pancho Rodríguez, Karen Dejo, Hugo García, Said Palao, Paloma Fiuza y Ducelia Echevarría.

Al final de la jornada, Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel detallaron que este miércoles 1 de setiembre se dirá quiénes son los dos últimos competidores que representarán a EEG Perú en Guerreros México. Mario Irivarren y Facundo González, y Luciana Fuster y Rosángela Espinoza se enfrentarán por los cupos.

Como se recuerda, días atrás, Esto es guerra y Guerreros México confirmaron que el versus entre sus equipos se realizaría el próximo 6 de setiembre en las instalaciones de Televisa.

Alejandra Baigorria llora al creer que no estaría en Guerreros México

El martes 31 de agosto, durante la selección del equipo peruano, Alejandra Baigorria lloró al pensar que no competiría en Guerreros, el famoso reality de Televisa.

“Lo voy a aceptar. Van a ver que realmente sin mí no va a ser el equipo de EEG, porque tengo la camiseta bien puesta. (...) Siento que ese cupo yo ya lo tenía ganado. No importa, sentirán mi falta y me pondrán como virgencita a rezarme“, comentó la integrante de los ‘guerreros‘.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.