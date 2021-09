Cecilia Bracamonte anuncia su retorno a los escenarios

Cecilia Bracamonte prepara su regreso a la música tras el paro obligatorio por la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.

Su retorno se dará en el Gran Teatro Nacional a fines de septiembre, con Momentos, exclusivo concierto presencial en el que demostrará, que a un año de cumplir sus bodas artísticas de diamante, su música, su voz y su talento siguen intocables y tocando corazones.

“Junto a un gran equipo, desde hace varios meses venimos trabajando en este proyecto. Este 28 de setiembre, voy a cantar todas aquellas canciones que siempre quise y que por alguna razón no he podido interpretar. Me estoy preparando con lo mejor que tengo”, agregó la intérprete de “Anda, cuenta y dime”.

Considerada una de las máximas representantes del criollismo por su voz, Cecilia agradece que la pandemia de la COVID-19 brinde un respiro para poder reencontrarse con su anhelado público, que podrá escucharla nuevamente en vivo, aunque en esta oportunidad con aforo reducido.

“Como ansias por volverlos a ver esta noche en el Gran Teatro Nacional. Les prometo que pasaremos una noche mágica y memorable, que quedará grabada tanto en sus corazones como en el mío. El aforo es limitado para cumplir con los protocolos y poder disfrutar del espectáculo con total seguridad”, señaló la artista.

Información de la presentación:

Día: 28 de septiembre

Hora: 8 p. m.

Lugar: Gran Teatro Nacional (av. Javier Prado Este 2225, San Borja)

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.