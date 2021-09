Camila Cabello: “Esta ‘Cenicienta’ es feminista y pelea por su libertad”

Redacción Fama

La estrella del pop Camila Cabello hace su debut en el cine siendo la ‘Cenicienta’ de carne y hueso en la película que estrena Amazon este viernes, Cinderella. En la nueva versión de este clásico cuento, la protagonista es feminista. “Con la inclusión, la diversidad y la independencia. Así que estoy muy orgullosa de la película”, dijo en una conferencia de prensa por Zoom.

Latina como su personaje, la intérprete de ‘Havana’ adelantó parte del guion de la cinta en la que veremos a una ‘Cenicienta’ defendiendo sus ideas y yendo en contra de los estereotipos. “Es feminista sin que esa palabra exista en esa época. Ella es tan consciente de su voz interna, de esa voz que te dice ‘eso no es justo, esto no se siente bien, esto no debe de ser así’. Ella está cambiando lo que está pasando en la sociedad, tiene talento, una visión y sueños. Y en ese tiempo las mujeres a lo que más pueden aspirar es a ser esposas. Y ella está diciendo que no tiene sentido, porque ella tiene talento e ideas y no espera que ningún príncipe ni nadie la salve”.

Para Cabello, el guion resulta inspirador no solo para las generaciones nuevas. “Ella está cambiando su historia por sí misma, que es algo que mi mamá me enseñó desde que era muy chiquita: que tu felicidad es tu responsabilidad y tú tienes que pelear por ella. Incluso, la gente que te ama mucho no va a respetar y valorar tu tiempo de vida como tú. Ella está peleando por su libertad e independencia”.

Pero en ‘Cinderella’ la discusión sobre la inclusión y la igualdad no solo pasa por su personaje. “También con Billy Porter, porque es un hada madrina fabulosa, una entidad que existe fuera de la manera estructural del género. No es mujer ni hombre, es una entidad mágica. Y tener a alguien así representando lo que ha sido el hada madrina y a mí como latina, supone que la gente joven se vea representada en pantalla y se vea normal”.

Cinderella y Billy Porter, su hada madrina. Foto: difusión

En ese sentido, cree que es importante que la ficción toque estos temas y hable de la compasión, por ejemplo, hacia las mujeres antagónicas de la historia. “Todos sabemos que los cuentos de hadas son como mensajitos para el subconsciente de los niños. Ellos están viendo muñequitos, pero están interiorizando los mensajes que están. En esta película el mensaje es que es la mujer la que inspira al príncipe a que cambie su vida, a ser mejor persona. Y aún hoy vemos una sociedad donde todavía a las mujeres nos hacen pensar que tenemos que ser sumisas y calladitas, como se ven otras representaciones de ‘Cenicienta’. En esta ella se enoja y dice cuáles son sus valores y se defiende por sí misma, y no siempre es fácil. Es una película que yo hubiera querido ver cuando estaba creciendo”.

Cabello tiene videoclips de millones de reproducciones, uno de ellos es ‘My Oh My’, canción que cuenta con la participación del peruano Pochi Marambio con el sonido de ‘Llaman a la puerta’. Su nuevo disco, sostiene, ha sido influenciado por su trabajo en ‘Cenicienta’. “Yo creo que la película me hizo crecer mucho como persona. He estado trabajando desde los quince años y creo que la experiencia en la música es una experiencia como más solitaria. Por eso creo un disco mucho más íntimo y vulnerable. Y no sé si eso hubiera pasado sin la experiencia de la película”.

