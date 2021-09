Verónica Linares tras su salida de Canal N: “Ahora me queda aprovecharme a mí”

La periodista Verónica Linares recurrió a sus redes sociales para referirse a su reciente salida de la conducción de N portada, medio periodístico que la comunicadora conducía desde hace nueve años.

El último viernes 27 de agosto, la presentadora de noticias sorprendió a los televidentes de Canal N tras anunciar en vivo que su trabajo en la casa televisora había llegado a su fin.

“Quiero aprovechar estos últimos segundos para despedirme porque hoy es mi último programa aquí en N portada. De hecho, mi último programa acá en Canal N. He cumplido un ciclo, hasta aquí nomás llego”, se le escuchaba decir a Linares desde el set de televisión.

Desde su inesperado anuncio, la periodista ha estado recibiendo consultas sobre su salida del canal, por lo que decidió compartir un mensaje destinado a sus seguidores y reiteró que no se debe a ningún problema con la casa televisora.

“Gracias a todas las personas que se han comunicado conmigo a preguntarme por qué he salido de Canal N. Yo lo expliqué el día viernes que me permitieron despedirme que se trataba de un tema meramente administrativo, todo está muy bien, pero así son los ciclos y las etapas, y esa fue una que acabo de cerrar”, explicó Linares.

A pesar de la tristeza que manifestó la conductora, esta también reflexionó sobre el pesado ritmo de trabajo que ha llevado durante los ocho años al frente de la conducción.

“Me voy muy triste, por supuesto, por todos mis amigos, por mi compañero Mario Ghibellini, pero también me he dado cuenta que han sido nueve años en N portada intensos. Si yo les contara todos los temas médicos por los que he tenido que pasar con Fabio (su hijo), yo no sé como me he organizado para estar en la mañana, estar con todos esos médicos, con Fabio, regresar al programa en la noche, impresionante, pero así somos las mamás”, recordó la periodista.

Es por ello que Linares culminó su mensaje con entusiasmo, pues al parecer tendrá más tiempo para invertirlo en otras actividades que hasta el momento no ha podido realizar.

“Ahora solamente me queda aprovecharme a mí, a las cosas que tenía pendiente conmigo hace ocho años, y eso es lo que voy a hacer”, sostuvo la presentadora.

