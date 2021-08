Stephanie Valenzuela se pronuncia tras ser eliminada de La casa de los famosos

Stephanie Valenzuela se convirtió en la primera eliminada de La casa de los famosos este lunes 30 de agosto. Después de este hecho, compartió en Instagram un emotivo mensaje de agradecimiento a todos aquellos que apoyaron su breve participación en el programa.

A través de sus historias en la citada red social, la exintegrante de Combate contó que estaba muy apenada por tener que dejar prontamente el reality show de Telemundo, en el que quedó en sentencia junto a Christian de la Campa y Daniel Vargas.

“Gracias millones de veces por su apoyo. Sabemos que no se podía votar desde otro país que no fuera Estados Unidos, pero se que hicieron todo lo posible, aunque la mayoría de ustedes no está en ese país”, escribió en Instagram Stephanie Valenzuela, días después de pedir apoyo para no ser eliminada de La casa de los famosos.

“Lamento mucho no seguir en la casa porque los quiero a todos, los voy a extrañar un montón, pero tienen Tefi para rato. Los amo mucho, gracias, y ya me reconecto con ustedes. Siempre positivos”, añadió la también influencer en su publicación.

Stephanie Valenzuela

Stephanie Valenzuela pidió ayuda para no ser eliminada

Hace unos días, Stephanie Valenzuela les pidió a sus 2,8 millones de seguidores que la ayudaran a quedarse en La casa de los famosos evitando votar por ella.

“Les quiero pedir apoyo para salir de esta nominación. De verdad que ha sido muy duro ser la primera nominada, porque creo que estar aquí es una bendición. Amo mucho este proyecto y a cada uno de mis compañeros”, señaló la modelo peruana.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.