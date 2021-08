Participante de La voz senior a Daniela Darcourt: Me llaman el loco, así que me voy con la loca

La cantante Daniela Darcourt protagonizó un hilarante momento junto a Juan Jarrufe el lunes 30 de agosto en La voz senior, programa de canto para adultos mayores que se estrenó el viernes 27 de agosto por la señal de Latina Televisión.

El participante de 72 años ingresó al escenario para interpretar el tema “El loco” y logró que la salsera y Eva Ayllón voltearan sus sillas. Al verse enfrentadas, ambas intentaron convencerlo para que se decidiera por uno de sus equipos.

Luego de pensarlo por unos segundos, Juan Jarrufe eligió quedarse en el equipo de Daniela Darcourt, no sin antes hacerle un divertido comentario a la salsera, el cual arrancó las risas de todos los presentes en el set de La voz senior.

“No me parece sencilla la decisión, ustedes son íconos en la música de nuestro Perú y mi corazón está dividido en estos momentos, pero en el colegio me llamaban y me siguen llamando ‘Loco’ y he cantado la canción ‘El loco’ y me voy con ‘La loca’”, dijo el competidor.

Finalmente, Daniela Darcourt caminó hasta el centro del escenario, interpretó la canción “Loco” junto al participante y hasta se animó a bailar con él.

La voz senior: competidor sorprende al cantar “Laura no está”

Con una voz limpia y gran carisma, un participante llegó a La voz senior para interpretar el tema “Laura no está”, famoso tema de Nek y cautivó a los cuatro entrenadores.

Luego de que todos lo llenaran de elogios, el competidor decidió formar parte del equipo integrado por Lucía y Joaquín Galán, del dúo Pimpinela.

