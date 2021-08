Natalia Salas tras comprometerse con Sergio Coloma en Disneyland: “Fue perfecto”

Natalia Salas y Sergio Coloma se comprometieron en Disneyland luego de varios años de relación. La pareja y padres de un bebé de 8 meses compartieron en redes sociales el emotivo momento que vivieron durante sus vacaciones.

En las mencionadas imágenes se puede ver cómo el ingeniero le pidió matrimonio a la famosa actriz, quien al principio se mostró incrédula y pensó que se trataba de una broma. “¿Qué? Es mentira esto, ¿no?”, fueron las palabras que dijo a la cámara.

Sin embargo, luego de algunos segundos expresó su emoción y aceptó la propuesta de su ahora futuro esposo, entre los aplausos de las personas que se encontraban cerca del lugar y algunos de sus familiares.

Natalia Salas no dudó en compartir algunos detalles del momento con sus seguidores de Instagram y difundió una sentida publicación con algunas instantáneas de su pedida de mano en el parque temático de Disney en Los Ángeles.

En el texto aseguró que no se encontraba preparada para la gran pregunta, sin embargo, sintió que dicho detalle volvió el gesto aún más especial.

“Sergio dice que soy muy difícil para hacerme regalos y más para sorprenderme, pero ayer me sorprendió realmente. He chongueado tanto con ese momento que nunca me detuve a pensar en qué haría o diría llegado el momento. Y el momento llegó y fue perfecto” , escribió.

La artista peruana dedicó algunas líneas a Sergio Coloma: “Un hombre que es uno en un millón. Yo sé lo afortunada que soy de tenerlo como compañero y pareja, de compartir mi maternidad con él, de caminar juntos y que hoy sea mi futuro esposo”.

