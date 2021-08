Milena Zárate descarta empujón de Gisela: “No permitiría que nadie me humille”

El último sábado, la televisión peruana se paralizó, ya que ese día se llevó a cabo la gran final de Reinas del show. Fueron cinco concursantes las que llegaron a este trascendental programa, aunque finalmente fue Korina Rivadeneira quien se consagró como la flamante ganadora.

Pero la victoria de la venezolana no fue el único momento que generó comentarios en el programa de Gisela Valcárcel. La conductora también fue protagonista al ofrecerle disculpas a Allison Pastor, pero también recibió críticas por un incómodo momento junto a Milena Zárate.

Según un video que se hizo viral en las redes sociales, la presentadora habría empujado a la colombiana para que Korina tuviera el espacio necesario para celebrar. De inmediato, los usuarios en redes sociales arremetieron contra Gisela, ya que su conducta ha sido bastante cuestionada en los últimos días.

Sin embargo, pese a las imágenes, la propia Milena Zárate se refirió a dicho momento y negó que haya sido empujada por la conductora. Por el contrario, la bailarina afirmó que jamás dejaría que alguien la trate así y que se toma con humor los comentarios y memes que han venido circulando en la red.

“Eso (supuesto empujón) no sucedió, no lo sentí. Tomo con gracia esos comentarios porque conmigo se han portado bien y recibí más apoyo que otras participantes. Si hubiera sufrido algo así, me iba, no permitiría que nadie me humille”, indicó.

