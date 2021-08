Magaly Medina a Korina Rivadeneira: “Debió ser más humilde con su triunfo”

Tras ser coronada como ganadora, Korina Rivadeneira aceptó que hubo cierto favoritismo por ella en Reinas del show y alegó que se lo merecía porque fue una de las mejores competidoras. Estas palabras no cayeron muy bien en Magaly Medina, pues la conductora consideró que la modelo venezolana no debió jactarse así de su victoria.

Además, la presentadora afirmó que si Allison Pastor no hubiera renunciado intempestivamente al programa de Gisela Valcárcel, la exintegrante de Esto es guerra jamás se habría quedado con el primer lugar de la competencia.

“Me gusta su seguridad, porque obviamente es una gran bailarina, pero eso de subestimar a la otra competidora… Dice que le dijeron que había alguien que bailaba y ese alguien pudo haberle hecho perder la corona si no hubiera renunciado”, señaló. “Es bien jactanciosa Korina, debió ser un poquito más humilde con este triunfo”, añadió.

En otro momento de su programa, Magaly Medina criticó duramente a Gisela Valcárcel por las disculpas que le ofreció a Allison Pastor en la final de Reinas del show. “La sacaste de carrera, la humillaste delante de tu público y ahora (le dices) ‘¿Qué Dios te bendiga?’ No pues, así no es Gise. Eso no es hacer feliz a nadie, ella pide disculpas como si fuera un privilegio para Allison recibir unas disculpas de ella”, aseveró.

Magaly Medina recuerda que ‘predijo’ victoria de Korina Rivadeneira

En una de sus historias en Instagram, Magaly Medina recordó que semanas atrás aseguró que Korina Rivadeneira será la ganadora de Reinas del show.

“No se necesitaba ser bruja ni tener una bola de cristal”, señaló la presentadora al leer una nota que rememoraba aquel suceso en su programa.

Magaly Medina se refirió sobre el programa de Gisela Valcárcel.

