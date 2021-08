Magaly critica a Gisela: “Pide disculpas como si fuera un privilegio para Allison Pastor”

Durante la gran final de Reinas del show del pasado sábado, Gisela Valcárcel utilizó las cámaras de su programa para ofrecer disculpas públicas a Allison Pastor. Ambas, el 21 de agosto, habían protagonizado un tenso cruce de palabras que terminó con la renuncia de la joven participante.

Pero a pesar del pedido de perdón, distintas figuras de la farándula nacional criticaron la forma en que estas fueron dadas. Por ejemplo, Magaly Medina, férrea crítica de la conductora, cuestionó duramente la posición de ‘La señito’.

“Gisela siempre ha sido así, ella ordena, y los demás son actores de su circo. La sacaste de carrera, la humillaste delante de tu público y ahora ¿Qué Dios te bendiga? No pues, así no es Gise. Eso no es hacer feliz a nadie, ella pide disculpas como si fuera un privilegio para Allison recibir unas disculpas de ella”, indicó.

Por otro lado, la periodista y conductora de espectáculos afirmó que siempre hubo un claro favoritismo a favor de Korina Rivadeneira y afirmó que Allison Pastor reclamó de manera justa. De igual manera, Magaly recordó que hace dos meses vaticinó de manera irónica que la participante venezolana iba a ser la ganadora de Reinas del show.

“Allison es una chica que baila sumamente bien. Entonces, si tú notas que en la producción en la que estás, hay una favorita, y que tú le podrías hacer sombra, entonces toda la producción comienza a ponerte piedras en el camino, tratar de que tú no brilles, lógicamente uno se tiene que sentir maltratado”, añadió.

Para finalizar, agregó: “Seguro dijeron: ‘¿Y esta desconocida?’, porque solo es conocida por ser esposa de Erick Elera. Dijeron, le va hacer sombra a mi Korinita bonita, la mentalidad de la Gise. Estar en la televisión en complicado, tener cuero de chancho acá es difícil, eso solo se consigue con los años. Hace dos meses yo dije que ella ganaba, eso no es un concurso”.

