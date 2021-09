La voz Perú: Daniela Darcourt llora al ver a participante “idéntico” a su abuelo fallecido

Daniela Darcourt volvió a protagonizar un emotivo momento durante las audiciones a ciegas de La voz Perú. Esta vez, la salsera rompió en llanto al ver a un participante con un gran parecido físico con su abuelo, quien falleció cuando era una niña.

La entrenadora del programa intentó contener las lágrimas, pero finalmente no pudo evitar conmoverse al hablar de las semejanzas que pudo notar con el intérprete Juan Ugarriza.

“Estoy tratando de calmarme un ratito. Ustedes saben que yo empecé en la música por mi abuelo y voltear y ver al señor, es prácticamente idéntico, hasta la manera en cómo habla. Hace catorce años no escucho la voz de mi abuelo, no lo veo y estoy sorprendida. No sé cómo explicar lo que estoy sintiendo en este momento, gracias por haberme regalado este momento”, expresó a sus compañeros.

Del mismo modo, Daniela Darcourt contó la gran falta que le hace la presencia de su abuelo en su vida y en su carrera.

“Después del amor que yo le tuve a ese hombre, creo que nunca voy a volver a amar a alguien así. Su presencia (del concursante) en ese escenario me ha hecho demasiado bien. Muchísimas gracias por eso”, agregó.

Segundos después, la coach de La voz Perú y el cantante Juan Ugarriza se unieron en un tierno abrazo. Sin embargo, el participante escogió a Tony Succar como su entrenador para la siguiente etapa de la competencia.

Luego del emotivo momento, la salsera peruana mostró a las cámaras de La voz Perú una fotografía de su abuelo para demostrar a los televidentes el motivo de su llanto.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.