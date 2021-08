La casa de los famosos: ¿por qué Celia Lora quiere demandar al reality?

A solo una semana del estreno de La casa de los famosos, la participante Celia Lora generó gran polémica al afirmar que ha recibido malos tratos de parte de la producción de Telemundo, por lo que desea abandonar el reality e incluso demandarlos.

En medio de las grabaciones que se hacen durante las 24 horas del día, las cámaras captaron el preciso momento en que Lora le confesaba a Verónica Montes su malestar por no ser atendida oportunamente cuando se sintió mal de salud. Además, dijo que la querían censurar por la ropa que usa obligándola a cubrir sus tatuajes.

“Me quiero ir a mi casa. Lo que me hicieron por la ropa no tiene ma***. Ahorita me acaban de decir que me ponga manga larga... En mi maleta tengo más cosas, no vas y te metes a mi casa. Yo hasta los puedo demandar”, dijo la modelo visiblemente disgustada.

En ese sentido, aseguró que podía demandar a la producción de la televisora por irrumpir sin su consentimiento en su casa. Asimismo, reveló que en Telemundo “no saben hacer reality shows”. Por ello, esta arrepentida de haber aceptado entrar al programa y prefiere irse a Acapulco shore.

“Sorry, no saben hacer realitys, que no se metan en realitys, mejor que hagan novelas”, mencionó. También agregó que el trato que le dan no es el mejor porque solo se centran en algunos participantes, por lo que ya se cansó y tiene listas todas sus maletas en el caso que decida abandonar el set. Entre tanto, se desconoce si los productores del programa le permitirán su salida o le pedirán las disculpas correspondientes.