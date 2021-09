Jazmín Pinedo no descarta volver con Gino Assereto: “No depende de mí”

Jazmín Pinedo logró clasificar a la gran final de Reinas del show, pero, a pesar de demostrar todo su talento en la pista de baile, no pudo ganarle a Korina Rivadeneira, quien se quedó con la corona del show. La ‘Chinita’ tuvo un momento bastante emotivo con Gino Assereto, quien fue su refuerzo para la última gala.

Tras su participación en el programa conducido por Gisela Valcárcel, la también presentadora fue consultada sobre la posibilidad de retomar su relación con el padre de su hija. Al respecto, Jazmín afirmó que no depende de ella y que más bien la pregunta debería responderla el chico reality.

“No me lo preguntes a mí, pregúntaselo a él para que por ahí te saques la duda. No se trata de que yo lo haya cerrado o no (el capítulo Gino Assereto), porque no depende de mí. (...) He tenido la fortuna de estar con un hombre que es un caballero”, indicó.

Como se recuerda, luego de la presentación de Jazmín Pinedo en Reinas del show, Gino Assereto tomó el micrófono y le dedicó unas sentidas palabras. Esto generó que la modelo se quebrara y que le agradezca por estar siempre apoyándola.

“Nos tenemos un cariño súper especial, algunas personas no terminan de entender por qué nos llevamos tan bien y como que le buscan la sinrazón, pero a mí me basta con que mi hija esté feliz y pueda disfrutar de sus padres”, sentenció Jazmín Pinedo.

