Esto es guerra: los participantes que competirán en Guerreros México

La espera terminó. A días de confirmarse el versus entre Esto es guerra Perú y Guerreros México, finalmente se dio a conocer quiénes serán los participantes que estarán presentes en la competencia que se llevará a cabo el próximo 6 de setiembre en las instalaciones de Televisa.

Este lunes 30 de agosto, el Tribunal de EEG reveló los nombres de los ‘guerreros’ y ‘combatientes’ que intentarán obtener la victoria frente al programa mexicano en el que se encuentra Nicola Porcella.

De acuerdo a las evaluaciones, Pancho Rodríguez, Hugo García, Said Palao, Paloma Fiuza, Ducelia Echevarría y Karen Dejo serán los representantes de Esto es guerra Perú en tierras aztecas.

Sin embargo, aún quedan por determinar dos cupos más: el de un hombre y una mujer. Ello lo decidirá también el Tribunal. Gian Piero Díaz anunció que este martes 31 de agosto se revelará quiénes ocuparán los dos últimos lugares para competir en Guerreros México.

Mario Irivarren explica por qué no participará en Guerreros México

Hace unos días, Mario Irivarren descartó integrar el equipo de Esto es guerra que competirá con Guerreros México por la lesión que tiene en el hombro.

“Yo soy realista, no puedo, no estoy en condiciones de ir a México. Mi hombro no me lo permite, sería una locura, volvería en partes”, señaló.

Angie Arizaga no estará en Guerreros México: “Los años pasan factura”

Pese a que muchos desearían verla competir, Angie Arizaga explicó que no estará en Guerreros México porque no se siente en condiciones físicas óptimas.

“Siendo realistas, queremos ir con los mejores, con los que compitan bien. A mí, los nueve años me pasan factura”, aseveró Arizaga.

Angie Arizaga no irá a representar al país en el reality mexicano. Foto: difusión

