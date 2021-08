Erick Mendoza, exesposo de Magaly Solier: ‘’Hacerle daño a ella es hacerle daño a mis hijos’'

Magaly Solier perdió recientemente la custodia de dos de sus hijos luego que Erick Mendoza, su expareja, la denunciara por maltrato físico y psicológico.

Precisamente, el padre de estos dos menores conversó con Magaly Medina y afirmó estar dispuesto a ayudar a su exesposa por el bien de sus primogénitos y afirmó que podría poner sus recursos económicos y su vehículo personal a disposición para que la actriz pueda trasladarse cuando lleve a cabo sus terapias.

“Todos se han dado cuenta que la señora necesita ayuda psicológica, psiquiátrica, y a través de este espacio, decirle a la señora Magaly (Solier) que yo estoy dispuesto a pagarle un especialista para que se pueda tratar, poner mi camioneta a su disposición para que pueda llevarla, esperarla en sus terapias. Es la mamá de mis hijos, mis niños quieren a su mamá bien”, inició.

Tras conocerse la denuncia, Magaly Solier respondió a Erick Mendoza señalando que lo que el hombre busca era sacar una pensión de alimentos de S/ 8.000. Sin embargo, el padre de los hijos de la actriz, quien en 2017 fue condenado a un año y siete meses de pena privativa de la libertad por agredirla físicamente, señaló que renunció públicamente a este supuesto pedido afirmando que prefiere el bienestar de la artista.

“Yo no he pedido una pensión de alimentos, públicamente renuncio a la pensión de alimentos, yo prefiero que ella se recupere, que vuelva a ser la gran actriz que es, es lo que más me importa. Hacerle un daño a ella, es hacerles un daño indirecto a mis hijos”, añadió.

Para finalizar, Mendoza dejó en claro que en más de una ocasión quiso conciliar con su aún esposa. Incluso reveló que Magaly Solier le niega a darle el divorcio a pesar de los múltiples ofrecimientos que le hizo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.