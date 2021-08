Deyvis Orosco y Tommy Portugal en concierto sin mascarillas y con aglomeraciones pese a COVID-19

Deyvis Orosco, Tommy Portugal y Explosión de Iquitos se convirtieron en los protagonistas de un lamentable suceso. El lunes 30 de agosto, los cantantes de cumbia y el grupo amazónico brindaron un concierto presencial en el que no se respetaron las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio de coronavirus. Así lo dio a conocer el programa Amor y fuego.

Rodrigo González y Gigi Mitre revelaron que los artistas y las personas del público no utilizaron mascarillas durante su participación en el evento que se realizó en el local Fronteras Unidas (al costado del Poder Judicial de la av. Carlos Izaguirre). Además, mostraron imágenes con las que se comprueba que se generaron aglomeraciones durante el show.

En los videos emitidos por Amor y fuego, se puede ver que los asistentes cantan y bailan pegados mientras bebían cerveza, sin temor a contraer la COVID-19. Incluso, algunos de ellos mencionan que no tienen temor a contagiarse porque “estamos en familia” y “ya estamos vacunados”.

Durante el concierto, Deyvis Orosco fue captado tomándose fotos con los asistentes sin utilizar mascarilla, mientras que Tommy Portugal, también sin mascarilla, apareció libando licor y acompañado por gran cantidad de personas.

Al ser consultado sobre por qué no cumplía con la norma para prevenir el contagio de coronavirus, Tommy Portugal se excusó al decir que no podía beber la cerveza sin mascarilla. “Estamos tomando, pues. No vas a tomar con mascarilla”, comentó con total soltura ante las cámaras del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

