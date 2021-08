Bartola: “Hacer cultura peruana es nuestro mayor legado”

“Un día más ya es un milagro, con tantas vicisitudes que suceden. Hay que agradecer mucho”, comenta Esther Dávila ‘Bartola’ apenas contesta el teléfono y se describe como “sumamente católica”. La cantante criolla superó el Covid-19 y vuelve a los escenarios este jueves en el Gran Teatro Nacional. Dice que se trata de “honrar” una oportunidad. “Incluso en la actualidad, no sabemos lo que significa la solidaridad, la amistad. En estos tiempos de tanta sensibilidad, nos estamos encontrando como seres humanos y eso es lo más importante. Honrar la vida no es callar ni consentir, no es decir que las cosas no pasaron”.

Cumple 51 años en los escenarios, con una carrera en la que tuvo dificultades, señala, pero “no más” que cualquier otra. “Aunque he ido en ascendencia, no soy una megaestrella, soy una artista conocida, nada más. Sin ufanarme de nada”. Ahora está terminando la mezcla y masterización de su próximo disco. “Nos dicen maestras por los años (ríe). Son años paradas en un escenario tratando de hacer docencia. Pero de verdad, lo único que damos es la alegría de decir que somos peruanas, hacer cultura peruana y entregar música criolla, ese es nuestro mayor legado”.

Bartola nos adelanta que cuando se den las condiciones, volverá a cantar en peñas. “Y no es porque me sienta más ni menos, para mí no hay escenario malo ni escenario chico, regreso porque ahí está la juventud. Si bien cantan cuatro o cinco canciones conocidas, que se las aprendan bien y mañana busquen más canciones. Eso para mí ya es ganar”.

Cuenta que cumplió una cuarentena estricta en el 2020, pero aun así su familia y ella se contagiaron este año. “Salía para ver a mi padre desde las rejas, para agarrarnos las manos. Pero lamentablemente este año se puso mal, le dio un infarto. Falleció de 92 años, no soportó la operación. Hicimos un velorio privado, pero mi papá es muy querido aquí, en Barranco, ha sido mayordomo del Señor de los Milagros. Así que la gente lo esperó, le han rendido homenaje. ¡Imagínate! ¡Cómo negarse a eso! Pero ahí fue que algunos familiares y yo adquirimos este virus. La pasé muy mal”.

La cantante habla de su soltería y comenta que le ha dedicado su tiempo y logros a su familia. “Mi padre y mi madre han sido mis hijos, han sido mi vida y lo serán siempre. Cuando finalmente se han ido, han sido mis bebés. Yo estuve casada, no tuve hijos, lamentablemente, y si Dios decidió que no iba a ser madre, no tengo nada que decirle. Me han encomendado cosas muy importantes, como ayudar a mi familia a salir adelante. Estoy más que agradecida y no tengo que distraer mi tiempo en especulaciones de la gente y lo que puedan decir. Vivo muy feliz. Sé lo que soy y sé lo que tengo. Me encanta ser como soy”.

Bartola se considera “apolítica” y que, por las críticas, “prefiere” no opinar. “Pero soy de las personas que pone el hombro. Para el tiempo más fuerte de la pandemia hemos estado con los paramédicos repartiendo almuerzos. Cada peruano, desde su trinchera, debe luchar con alma, corazón y vida para que esto mejore”. En tiempos de crisis, sostiene que el arte y la comunicación son más que importantes. “Me he sentado delante de mi IPad y he cantado a capela muchísimas noches porque sé cuán necesaria es la música para aquellas personas que pasan soledad o necesitan un aliento. No he parado, y sin costo alguno. Incluso he conversado y les he dado una receta de un plato criollo (ríe). Así soy”.

