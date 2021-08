Allison Pastor vence a Korina Rivadeneira en encuesta de Magaly sobre quién bailó mejor

Korina Rivadeneira se convirtió en la ganadora de Reinas del show el último sábado 28 de agosto. Sin embargo, usuarios en redes sociales aseguraron que quien realmente debió llevarse la corona fue Allison Pastor. Por ello, Magaly Medina realizó una encuesta y dejó que sus televidentes decidan cuál de las dos participantes bailó mejor en el programa de Gisela Valcárcel.

Minutos antes de finalizar la transmisión de Magaly TV, la firme, la conductora indicó que la esposa de Erick Elera obtuvo el 99% de los votos, mientras que su contrincante apenas alcanzó un 1%.

“Es abrumador, el 99% (votó por) Allison, Korina (solo consiguió) 1%, por decir que hubo una llamada, nada más”, comentó entre risas Magaly Medina tras señalar que Korina Rivadeneira debió ser más humilde con su triunfo en Reinas del show.

Allison Pastor había renunciado en vivo a Reinas del show tras sostener una acalorada discusión con Gisela Valcárcel, por lo que no pudo estar presente en la final del programa.

Korina Rivadeneira admite que hubo favoritismo en Reinas del show

Al ser abordada por las cámaras de Magaly TV, la firme, Korina Rivadeneira confesó que hubo favoritismo por ella en Reinas del show. La modelo venezolana justificó este hecho asegurando que merecía cierta preferencia porque tuvo un muy buen desempeño en la pista de baile.

“La verdad, si hubo favoritismo desde el inicio es porque lo merecía, ¿no? De repente, hubo comentarios lindos hacia mí es porque he hecho buenas presentaciones. Entonces, si la gente me veía como favorita es porque lo merecía”, señaló la ex chica reality.

