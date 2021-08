Rodrigo González sobre disculpas de Gisela Valcárcel a Allison Pastor: “Nunca dejó la soberbia”

En la última edición de Reinas del show, donde se llevó a cabo la gran final del programa, Gisela Valcárcel aprovechó unos minutos de su espacio para pedirle disculpas públicas a Allison pastor, luego de su polémica renuncia.

Al igual que muchos televidentes que desaprobaron el discurso de la ‘Señito’, Rodrigo González criticó el mensaje de la conductora y la tildó de soberbia.

“ Nunca, en ningún momento, deja la soberbia (Gisela Valcárcel). ‘Yo le pido perdón, aunque mis palabras hayan estado bien dichas, no importa si yo lo dije bien’. Entonces, si tú le estás pidiendo perdón, no hables en terceras personas, no hables por factores externos. Lo que ocurrió ahí (renuncia de Allison Pastor) fue producto del mal trato que le diste a Allison”, dijo al inicio.

“Todo el mundo entendió tu tono, todo el mundo entendió el fondo que tenías para decirle todo eso, todo el mundo entendió que en ese momento tú quisiste decir: ‘Yo no he hablado con el productor, porque si por mí fuese no estarías aquí'”, agregó ‘Peluchín’ durante la transmisión de Amor y fuego.

Por su lado, Gigi Mitre también se pronunció sobre las palabras de la conductora de Reinas del show.

“Yo creo que hubiese sido mejor de que hable menos y que sea puntual y enfocada en las disculpas, si es que realmente le salió del corazón”, sostuvo la conductora.

Gisela Valcárcel se disculpa con Allison Pastor

Tras la comentada renuncia de Allison Pastor a Reinas del show en la recta final de la competencia, Gisela Valcárcel provechó la última gala del programa para ofrecer unas disculpas públicas a la exparticipante. En ese entonces, Pastor aseguró que el reality le ponía trabas durante sus presentaciones.

“No tengo nada contra ti, no podría pelear con alguien a la que le preparé todo para que sea feliz. Allison, yo también tengo sueños como los tuyos. Si alguna de mis palabras te hirió o la sentiste mal, te pido disculpas. Para eso te llamaba. Si en algún momento esta pista a ti o a toda tu familia te hizo sentir mal, perdóname, por favor”, expresó la conductora.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.