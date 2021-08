Pasión de gavilanes: la famosa canción “Fiera inquieta” no era entonada por Rosario Montes

Pasión de gavilanes tendrá una segunda temporada, así lo confirmó Telemundo hace algunas semanas. La exitosa telenovela de las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes regresará a la pantalla chica luego de más de 15 años. Según el comunicado, la nueva entrega abarcará la historia dos décadas después.

Sin embargo, tras el anuncio ya se conocieron que algunos de los principales personajes no estarían en los nuevos episodios. Dana García, que hizo el papel de Norma, es una de las que no continuará.

Asimismo, otro cambio importante sería la canción que se quedó grabada en los miles de seguidores, “Fiera inquieta”. Lady Noriega, que encarno a Pepita Ronderos, dijo que probablemente la copla ya no acompañaría a la segunda temporada.

“Al parecer, el bar Alcalá ya no existirá y ya no se escuchará más música popular, sino que el reguetón sería el protagonista”, manifestó la actriz colombiana a la revista Vea.

“Quién es ese hombre que me mira y me desnuda, una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña, por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira. Yo soy su mujer”. Es una estrofa que muchos recuerdan. Y es que pertenece al himno de Pasión de gavilanes.

Aunque pasen los años, el sonado tema sigue vigente. Fue escrita por Nicolás Uribe, quien en múltiple ocasiones dijo que la intención era darle a la mujer el poder de la seducción y voltear un poco el sentido del machismo.

Era Rosario Montes, interpretada por la actriz Zharick León, quien la cantaba en un bar Alcalá y a donde acudía los Reyes y las Elizondo. Sin embargo, de esa mujer de labios provocadores y movimientos sensuales no sale la melodiosa voz.

¿Quién canta realmente “Fiera inquieta” de Pasión de Gavilanes?

Si pensaste que la voz de Rosario era la que escuchabas, pues no es así. Se trata de Ángela María Forero Chadid, que ahora se encuentra alejada de la música, pero ella formó parte de la banda sonora de la exitosa trama y es su voz la que da vida a la inolvidable tonadilla.

Ángela María Forero Chadid

Además, es prima lejana de la famosa Shakira. Actualmente tiene 42 años y también es veterinaria. Luego de participar en la telenovela, la misma producción publicó dos álbumes de la teleserie en el año 2004 y la artista interpretó la mayoría de las canciones como “Fiera inquieta”, “Vete”, “Sobre el fuego” y “Dulce pesadilla”.

Letra de la canción “Fiera inquieta”

Mírame, yo soy la otra

La que tiene el fuego la que sabe bien que hacer

Tu sonrisa es la caricia

Que me mueve que me hace enloquecer

Y en la penumbra misterioso

Cada noche me deslumbras y te pierdes al amanecer

Y por eso yo pregunto:

Quien es ese hombre que me mira y me desnuda

Una fiera inquieta que me da mil vueltas

Y me hace temblar pero me hace sentir mujer

Nadie me lo quita

Siempre seré yo su dueña

Por la que no duerme

Por la que se muere

Por la que respira

Yo soy su mujer

Quien es ese hombre que me mira y me desnuda

Una fiera inquieta que me da mil vueltas

Y me hace temblar pero me hace sentir mujer

Nadie me lo quita

Siempre seré yo su dueña

Por la que no duerme

Por la que se muere

Por la que respira

Yo soy su mujer.