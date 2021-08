La casa de los famosos: Tefi Valenzuela es la primera eliminada del reality mexicano

Stephanie Valenzuela se mostró triste al ser la primera candidata en ser eliminada del reality La casa de los famosos, y usó sus redes sociales para pedir el apoyo de sus seguidores. Sin embargo, la cantante se despidió este lunes 30 de agosto.

“Les quiero pedir apoyo para salir de esta nominación. De verdad que ha sido muy duro ser la primera nominada, porque creo que estar aquí es una bendición. Amo mucho este proyecto y a cada uno de mis compañeros... No me gustaría irme en la primera vuelta, quiero que conozcan un poquito más de mí y si en algún momento se han sentido identificados conmigo y si me quieren ayudar a cumplir mi sueño, les pido que me salven”, escribió en su cuenta de Instagram.

Tefi Valenzuela fue nominada junto al influencer colombiano Daniel Vargas. Ambos ingresaron a un salón oscuro donde la producción de inmediato anunció los votos de los seguidores. Tras escuchar que fue la primera eliminada, la modelo no dijo ninguna palabra, solo salió del salón y preguntó si podía recoger sus pertenencias.

Finalmente, la noticia no fue bien recibida por sus compañeras de la casa, pues se quebraron al enterarse.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.