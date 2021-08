Tras ganar la final de Reinas del show, Korina Rivadeneira fue la invitada especial de América hoy. Durante su paso por el programa, la actriz contó detalles de ese especial día. En ese sentido, señaló que pensó que Milena Zárate le arrebataría la corona.

En la programación del matinal, Belén Estevez le preguntó lo siguiente: “¿'Kori’, en algún momento pensaste que no te la llevabas?”.

Ante la interrogante de uno de los jurados del reality de baile, la modelo confesó: “Yo estuve pensando todo el rato (que no iba a ganar) porque me pasó lo mismo la vez pasada. Yo, de alguna manera, tenía mucha emoción y pensaba que iba a ganar y no lo logré… Esta vez me pasó exactamente lo mismo, en un momento dudé y dije: ‘No, ya fue’”.

Al ver la presentación de Milena Zárate, quien bailó “Aguanile”, Rivadeneira mencionó que se asustó y pensó que iba a quedar en segundo lugar.

“La coreografía final estuvo espectacular y eso me hizo dudar muchísimo, entonces me asusté. Sin embargo, cuando vi los otros dos bailes dije: ‘Yo me la llevo’”, sentenció.

Asimismo, la bailarina fue elogiada por todos los conductores y los jurados que estuvieron presentes esa noche, como Belén Estevez y Adolfo Aguilar. “Fuiste la reina absoluta de la noche”, dijo por su parte Melissa Paredes.

