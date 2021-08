Korina Rivadeneira tras coronarse en Reinas del show: “Si hubo favoritismo es porque lo merecía”

Tras coronarse como ganadora de Reinas del show, Korina Rivadeneira se pronunció para las cámaras de Magaly TV, la firme y habló sobre el supuesto favoritismo que tuvo durante la competencia.

“La verdad, si hubo favoritismo desde el inicio es porque lo merecía, ¿no? De repente, hubo comentarios lindos hacia mí es porque he hecho buenas presentaciones. Entonces, si la gente me veía como favorita es porque lo merecía”, aseguró la venezolana tras levantar el trofeo del programa.

Sin embargo, estas declaraciones fueron desaprobadas por Magaly Medina, quien no dudó en tildar su actitud de “soberbia” y asegurar que se había desubicado.

“Me sorprendió el grado de soberbia que luce esta ganadora. Parece que la corona le ha hecho desubicarse un tantito”, expresó la conductora de ATV.

Asimismo, lamentó que Korina haya mencionado que Allison Pastor era buena bailarina, pero que le faltaba carisma y por eso no logró deslumbrar en la competencia.

“Me gusta su seguridad, me gusta su seguridad de saber lo que ella hace y lo que ella baila, porque indudablemente es una gran bailarina, pero eso de subestimar a la otra competidora (Allison Pastor), porque incluso no quiere decir su nombre, ese ‘alguien’ pudo haberle hecho perder la corona el último día si es que no hubiera renunciado ”, agregó.

“Es muy jactanciosa Korina; debió ser un poco más humilde con este triunfo”, sentenció la presentadora.

