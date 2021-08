Korina es sorprendida por su madre tras ganar Reinas del show: “No esperaba verte”

Korina Rivadeneira continúa celebrando su triunfo en la final de Reinas del show, que se llevó a cabo el pasado sábado 28 de agosto. En dicha edición, la actriz venezolana se impuso ante Milena Zárate, Leslie Moscoso, Carla Rueda y Jazmín Pinedo.

En su reciente publicación de Instagram, la influencer compartió el momento exacto en que se reencuentra con su madre, quien viajó hasta Lima para estar junto a su hija.

Ambas protagonizaron un largo y emotivo abrazo que fue captado por las cámaras de otros programas de América Espectáculos.

La joven acompañó la tierna escena con un mensaje expresando el gran cariño que siente a su progenitora. “ Uno de los momentos más felices de ayer fue poder tener a mi mamita a mi lado . No esperaba verte”, escribió.

“Gracias por viajar y estar conmigo en este momento tan importante para mí. Simplemente te amo mucho, gracias por existir”, agregó Rivadeneira.

Korina tras ganar Reinas del show

Tras sus triunfo, Korina Rivadeneira dio declaraciones a la prensa para hablar sobre cómo fue su preparación para la final de Reinas del show. “Juro por Dios que con toda la avalancha de comentarios que habían, no sé por qué sentí que no me la iban a dar”, dijo la extranjera.

“Me siento súper bien, porque siento que lo merezco realmente. La he luchado, desde la primera temporada hasta ahora”, añadió la esposa de Mario Hart.

