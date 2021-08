Joaquina Carruitero tras ser eliminada de El retador: “Soñé con pisar México toda mi vida”

En la reciente edición de El retador de Televisa, Joaquina Carruitero quedó eliminada de la competencia, donde batallaba con su conocido personaje de Adele, tras no poder superar a su contrincante, quien caracterizó a la cantante Rocío Dúrcal.

Al finalizar el programa, la también finalista de La voz Perú se mostró muy agradecida por todos los logros que ha conseguido inspirada en dicha artista, pero también aseguró que emprenderá su carrera artística con su propia voz.

“Soñé con pisar México toda mi vida y sin pensarlo pasó tan pronto. Ser Adele me ha abierto tantas puertas que siempre le estaré agradecida. Me abrió la primera puerta a lo grande y, desde entonces, no he parado de trabajar y tratar de ser mejor cada día , no solo como imitadora, sino también como yo misma, ya que ella me enseñó a ser única”, sostuvo la joven cantante.

Tras ello, Joaquina Carruitero reveló que hará una pausa a los programas concurso de televisión para enfocarse en su carrera musical.

“Con esta noche no le digo adiós, pero sí hasta luego a los programas y concursos de TV porque, como saben, quiero seguir aprendiendo y concentrarme en entender mucho de lo que ya hago por inercia. Deseo seguir preparándome y aprender muchísimo más. No sé cuándo volveré, pero les prometo que seré más grande para así seguir motivando y transmitiendo con la música”, enfatizó.

