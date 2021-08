Jazmín Pinedo conmovida por palabras de Gino Assereto: “Es bonito sentir el apoyo”

Jazmín Pinedo se quedó con el cuarto lugar de Reinas del show el último sábado 28 de agosto. Durante esta gala, la exconductora de Esto es guerra contó con el apoyo de Jota Benz y de su expareja Gino Assereto, de quien recibió unas motivadoras palabras frente a cámaras.

Tras culminar su participación en el programa que tuvo como ganadora a Korina Rivadeneira, la ex chica reality contó que estaba muy contenta de haber podido llegar a la final y, además, aprovechó para agradecer el mensaje que le dedicó el padre de su hija.

“Es bonito sentir el apoyo de alguien, no necesariamente tiene que ser tu pareja, puede ser tu amigo, tu familia, alguien que tú quieres muchísimo”, comentó. “Siempre es grato escuchar esas palabras, sobre todo cuando tú sabes que hay un esfuerzo de por medio y alguien lo valora”, añadió la animadora.

De esta manera, Jazmín Pinedo dejó claro, una vez más, que lleva una excelente relación con Gino Assereto a pesar de que ya no estén juntos como pareja.

Jazmín Pinedo habla sobre renuncia de Allison Pastor a Reinas del show

Al ser abordada por las cámaras de América Espectáculos, Jazmín Pinedo comentó sobre la inesperada renuncia de Allison Pastor en Reinas del show. “De eso no voy a opinar. Si tuvieran que preguntarle algo sería a ella. Yo no me meto en problemas ajenos, no me interesa. Tengo bastante con los míos”, aseveró.

Como se recuerda, la esposa de Erick Elera decidió abandonar la competencia de baile tras sostener una acalorada discusión con la conductora Gisela Valcárcel.

Jazmín Pinedo sobre la renuncia de Allison Pastor a Reinas del show: “No me meto”

