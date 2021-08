Instagram: Orlando Bloom recuerda anécdota de su juventud que casi lo deja parapléjico

Orlando Bloom rememoró un episodio de su juventud que habría marcado un antes y después en su vida. A través de Instagram, el actor de Hollywood relató que hace 23 años sufrió un accidente al caer de un tercer piso.

El hecho lo hizo reflexionar sobre la valoración de su cuerpo y la posibilidad de estar vivo para contarlo. En su mensaje, que lo adjuntó con una foto de él con un corsé ortopédico, dio detalles de cómo sufrió la caída.

“Este soy yo con mi corsé ortopédico en 1998, cerca de tres meses después de haber caído tres pisos y haber aplastado mi columna vertebral, escapando de la muerte y la parálisis”, escribió la pareja de Katy Perry.

“Estoy agradecido a diario por mis extremidades, que me permiten superar mis límites y vivir la vida al límite”, añadió el recordado ‘Legolas’ de El señor de los anillos.

Orlando Bloom cuenta cómo se accidentó

Según contó, estaba con un grupo de amigos en el techo de un edificio. Al pisar una de las tuberías, esta se vino abajo junto con él.

“Hasta entonces, no tenía un aprecio saludable por la vida y la muerte, que no somos invencibles”, expresó la estrella de Hollywood.

Por varios días enfrentó “la idea de vivir en una silla de ruedas y no volver a caminar” para siempre, señaló. “Hasta que no estás cerca de perderlo, no te das cuenta”, reflexionó el actor.

