Hace unas semanas, Isabel Acevedo se presentó como invitada especial en Reinas del show para retar a Korina Rivadeneira. Ahora, la bailarina ha vuelto a dar de que hablar al revelar que el cantante Alejandro Sanz ha empezado a seguirla en Instagram.

El 28 de agosto, la popular ‘Chabelita’, quien ha negado tener un romance con Jonathan Rojas, compartió un video en el que aparecía bailando en un parque al ritmo de “Lejos conmigo”, el nuevo tema que lanzaron Sanz y Greeicy; sin imaginar que ambos artistas reaccionarían al clip y hasta lo republicarían en sus respectivas redes sociales.

“Estoy muy feliz porque el video lo subí ayer (sábado) por la noche y hoy (domingo) Alejandro y Greeicy lo repostearon, hasta me comentaron”, detalló la bailarina a Trome.

Isabel Acevedo contó que aunque Alejandro Sanz no se ha comunicado personalmente con ella, el español ya forma parte de su lista de seguidores en Instagram.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Isabel Acevedo suele publicar fotografías y videos de sus coreografías, sus salones de belleza, sus rutinas de ejercicios y las demás actividades que realiza día a día.

Isabel Acevedo confirma relación con empresario de Miami

A principios de julio, Isabel Acevedo confirmó que estaba saliendo con un empresario de Miami, durante una entrevista con el programa Mujeres al mando.

“Estoy saliendo con alguien, sí. A mí no me gustaría que él vea esto... Pone mi nombre (en Google) y ve lo que rebotan. A veces me dice: ‘Oye, ¡qué fue!’, por ejemplo con lo de Jonathan (Rojas), le tuve que explicar cómo trabajan aquí los medios”, señaló.

