El señor de los cielos: ¿Verónica Montes tendría una relación sentimental con Rafael Amaya?

La actriz peruana Verónica Montes, que participó en la serie El señor de los cielos, dijo que mantendría una relación más allá de las actuaciones con el protagonista Rafael Amaya, que dio vida al recordado narcotraficante Aurelio Casillas.

En la primera emisión del reality La casa de los famosos, donde Montes está participando, la también modelo soltó algunos detalles del supuesto romance. En una conversación con Kimberly Flores, dio a entender que está “saliendo” con el actor, lo que la puso en la mira de los reflectores.

Aunque el diálogo fue “secreto”, las más de 50 cámaras y decenas de micrófonos instalados en el programa captaron el momento de la revelación.

Según confesó la artista la actriz de 31 años, ella mantiene un vínculo cercano con Amaya. Si bien no confirmó exactamente que tengan una relación romántica, sus palabras dieron a entender que existe algo más que una amistad.

“En el mundo nunca he sido celosa, solo con él”, señaló Montes, antes de añadir que el actor le advirtió que estaría pendiente de todos sus movimientos a través del reality: “Él me va a ver 24 horas. Me dijo: ‘Yo te voy a ver 24 horas, cabron*’”.

La novedad fue confirmada por la conductora del programa, Jimena Gállego, quien dijo que Verónica le comentó algo similar antes de ingresar al show.

Cabe recordar que Verónica y Rafael hicieron algunas escenas juntos, donde ella era “La condesa” y todo indica que esta química traspasó la ficción, al menos así lo demuestran sus palabras.

Anteriormente, hace cerca de cinco años, la actriz negó mantener alguna relación amorosa con alguna persona, incluso, en el programa Suelta la sopa, aseguró que ella y el mexicano eran solo amigos. “Somos amigos, trabajamos juntos, es muy guapo y estoy muy contenta de haber trabajado con él”, dijo en ese momento.

Por su parte, Rafael Amaya aún no ha reaccionado sobre los comentarios de Montes; sin embargo, cuando se habló de lo mismo hace algunos años, él negó estar en una relación con su compañera de reparto.

Actualmente se sabe poco de la vida personal del actor, pues decidió alejarse de las redes sociales para dedicarse a su rehabilitación de sus adicciones y a su trabajo.