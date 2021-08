Belén Estévez se vacuna contra la COVID-19 con Sinopharm: “El virus no conoce de marcas”

Belén Estévez, quien se desempeñó como jurado en la última temporada de Reinas del show, anunció en su cuenta de Instagram que ya ha recibido las dos dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus en el Complejo Deportivo Municipalidad de San Isidro.

“Me siento enormemente emocionada, ya que gracias a Dios ayer (28 de agosto) tuve la bendición de ser inoculada con la segunda dosis de la vacuna de Sinopharm”, señaló y compartió unas fotografías de los precisos momentos en que fue inmunizada.

A días de su comentado reencuentro con Waldir Felipa, Belén Estévez también defendió la efectividad de la vacuna de Sinopharm y de todas las otras contra la COVID-19 que cuentan con la aprobación de la OMS.

“Me vacuno porque amo la vida y lo hago con el laboratorio que me toque, ya que el virus no conoce de marcas. Me vacuno por todas las personas que fallecieron... Me vacuno en memoria de todos los que soñaron con esa oportunidad.”, señaló. “Las vacunas salvan vidas, sin importar de qué laboratorio provengan. Vacúnense si quieren cuidar su vida y la de los que aman, y recuerden que a pesar de tener aplicadas las dos dosis, aún debemos seguir cuidándonos”, añadió.

“Gracias a todo el personal de salud por trabajar arduamente para combatir el virus”, finalizó la bailarina argentina en Instagram.

Belén Estévez cuenta cómo fue su reencuentro con Waldir Felipe

En una de las últimas ediciones de Reinas del show, Belén Estévez se reencontró con su expareja Waldir Felipa, quien llegó para reforzar a Jazmín Pinedo.

Durante su participación, el bailarín invitó a la jurado a realizar una pieza de baile juntos y ella aceptó. Tras este emotivo momento, Estévez declaró: “Me dejé llevar por él porque él sí se acuerda. Fue raro, lindo, pero estuve tranquila, con muchas emociones que se reviven en la pista de baile”.

