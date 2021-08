El actor ecuatoriano Roberto Manrique decidió compartir con sus seguidores detalles íntimos sobre su vida personal. A través de su cuenta de Instagram, el intérprete dio a conocer que es homosexual y que lleva siete años de relación con su actual pareja.

“Quiero decirles una cosa muy importante, muy íntima, muy personal, de la que nunca he hablado y ahora he sentido el impulso de hablar, y es mi sexualidad. Nunca me había parecido importante decir que soy homosexual”, manifiestó al inicio del video.

En su mensaje, el artista de 42 años precisó que no lo hizo antes por considerarlo “irrelevante”. No obstante, optó por hacerlo público debido a que en semanas recientes reflexionó sobre su vida y afirmó que “no se terminaba de amar”.

“Robertito se crio en un mundo que no le permitía ser quien era, donde hasta llorar no era de hombres, donde la vulnerabilidad no era digna, estaba juzgada, ni se diga el hecho de que me gustaban los hombres; y que sentía, desde que tengo memoria, que en mí había algo que estaba mal”, mencionó, evocando pasajes de su vida.

El actor de series como Sin senos no hay paraíso y Doña Bárbara sostuvo que “no sentía” que vivía “dentro del closet” debido a que su círculo íntimo, entre ellos familiares y amigos, además de algunos fans, conocían a su pareja.

Sobre su relación, afirmó que lleva siete años “enamoradísimo”. “No se imaginan cómo hemos crecido, cómo nos hemos impulsado. (...) Es un ser increíble, trabaja en activismo, es un hombre increíble que ha estado para mí, ahí, conmigo en la India, que ha sido mi apoyo a distancia”, expresó sobre su novio.

