Sheyla Rojas es sorprendida con lujosos regalos de cumpleaños por su novio, ‘Sir Winston’

Hace unos días, Sheyla Rojas celebró su cumpleaños junto a su hijo y la familia de Antonio Pavón en España. Ahora, tras haber regresado a México, la modelo se reencontró con su novio, el empresario Luis Miguel Galarza, ‘Sir Winston’, quien la llenó de lujosos detalles para agasajarla por sus 34 años.

A través de sus historias en Instagram, la exconductora de Estás en todas compartió imágenes de los costosos regalos que le llevó el mexicano. Un perfume de la marca Clive Christian y un par de zapatos Yves Saint Laurent formaron parte de la sorpresa.

“No dejan de llegar los detalles”, escribió Sheyla, quien días atrás fue entrevistada por Magaly Medina, mientras mostraba los obsequios que le entregó su pareja por su onomástico.

Sheyla Rojas también mostró que ‘Sir Winston’ le regaló un imponente arreglo de globos que llevaba su nombre y que tenía inscrita la frase “Te amo, mi amor”.

Sheyla Rojas revela a qué se dedica su novio, ‘Sir Winston’

Durante la entrevista que ofreció para Magaly Medina, Sheyla Rojas aclaró que su novio, ‘Sir Winston’, se dedica al rubro de la construcción y no a realizar alguna actividad ilícita, como se ha venido especulando en las últimas semanas.

“Él no hace cosas ilícitas y eso es injusto, él se dedica a la construcción”, aseveró. “Que la gente deje de hablar tontería y media (...) lo voy a decir, pero a mí no me gusta porque es complicado y que todo el tiempo la gente invente cosas”, añadió la modelo peruana.

