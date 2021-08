Milena Zárate tras su segundo lugar en Reinas del show: “Me siento orgullosa de lo que hice”

Este último sábado 28 de agosto se llevó a cabo la gran final de Reinas del show, que dejó como ganadora a Korina Rivadeneira. La modelo venezolana logró imponerse ante las otras cuatro finalistas en una jornada para el recuerdo donde cada una de las participantes dio lo mejor de sí en la pista de baile.

Una de estas concursantes fue Milena Zárate, quien quedó en segundo lugar a pesar de todo el esfuerzo dado en el programa conducido por Gisela Valcárcel. Por ello, la colombiana se mostró orgullosa por su rendimiento y de paso agradeció a todo su equipo de bailarines que la acompañó durante la temporada.

“Es un segundo lugar que muestra el esfuerzo que hemos tenido durante este tiempo... Gracias a todos los bailarines que me acompañaron, a la producción y la academia, a todos, gracias a Gisela por darme la oportunidad. Me llevo algo hermoso, una vivencia súper linda, me siento muy orgullosa de lo que hice, para mí eso es lo más importante”, expresó.

Luego, la modelo extranjera saludó y felicitó la victoria de Korina Rivadeneira, a quien señaló como justa ganadora. Milena afirmó que la votación fue justa y que la venezolana se mereció el triunfo por el gran esfuerzo mostrado.

Milena Zárate en Reinas del show

“Bien merecido lo tiene Korina, ha sido muy chancona, se ha esforzado, a la producción los tenía ‘ya no nos dejan dormir’ (de tanto ensayar). Estoy feliz también por ella, a pesar de todas las cosas que se han dicho ha sido justa la votación. Yo me siento complacida y contenta con todo lo que ha pasado”, sentenció.

Para finalizar, Milena Zárate no descartó participar de una nueva temporada de Reinas del show y aseguró que, de darse la chance, sería la tercera y la vencida.

