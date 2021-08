Matthew Mindler: actor de 19 años es hallado muerto tras varios días desaparecido

El sábado 28 de agosto, la Universidad de Millersville publicó en su perfil de Instagram un comunicado confirmando la muerte del joven actor Matthew Mindler, de 19 años, estudiante de esa casa de estudios.

Esto, luego de pocos días de reportar su desaparición, el pasado 25 de agosto, tras salir de su dormitorio universitario.

“Se había realizado una búsqueda de Matthew desde el jueves (…). La policía de la Universidad de Millersville y las agencias de aplicación de la ley del área lo habían estado buscando desde ese momento. Matthew fue encontrado muerto esta mañana, sábado 28 de agosto en Manor Township, cerca del campus ”, indica el comunicado, sin brindar más detalles sobre las causas del deceso.

Según se informó, Matthew Mindler fue visto con vida la mañana del 24 de agosto, tras asistir a clases. Luego de ello, las cámaras de seguridad lo registraron saliendo de su habitación a las 8.11 p. m. Estaba vestido con una sudadera blanca con rayas negras, su mochila, vaqueros y zapatillas blancas. Al día siguiente su familia dio el aviso de alarma luego de no poder contactarse con él y comprobar que no había regresado a su dormitorio.

Tras el hallazgo de su cuerpo, fue llevado al Centro Forense del Condado de Lancaster para una autopsia que determine la causa de la muerte.

Matthew Mindler había obtenido cierto éxito como estrella infantil, tras actuar junto a Emily Mortimer y Paul Rudd en la comedia Our Idiot Brother (2011), además de As the World Turns y Frequency en 2013. Tras ello, decidió dejar la actuación temporalmente en 2016, para concentrarse en sus estudios universitarios.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.