Magaly Medina tras triunfo de Korina en Reinas del show: “No se necesitaba ser bruja”

Este último sábado 28 de agosto se llevó a cabo la gran final de Reinas del show, evento que había generado una gran expectativa entre los seguidores del programa. Fueron cinco las participantes que lograron estar en esta gala final, pero finalmente el triunfo fue para Korina Rivadeneira tras sus grandes números en la pista de baile.

Tras la victoria de la venezolana, Magaly Medina no se quedó atrás y se pronunció sobre el hecho. La conductora utilizó sus redes sociales para recordar la vez que ella predijo que la esposa de Mario Hart iba a ser la ganadora del show conducido por Gisela Valcárcel.

La figura televisiva subió la noticia del diario El Popular recordando su predicción en una de las historias de su cuenta de Instagram y dejó un contundente mensaje, fiel a su estilo. “No se necesitaba ser bruja ni tener una bola de cristal”, señaló Magaly Medina.

Magaly Medina se refirió sobre el programa de Gisela Valcárcel. Foto: captura ATV/América

Korina Rivadeneira aseguró que merecía ganar Reinas del show

Luego de recibir la corona que la identifica como ganadora de Reinas del show, Korina Rivadeneira hizo un alto a su celebración para dar sus primeras impresiones. La modelo venezolana aseguró que se merece esta victoria por todo el esfuerzo realizado durante la temporada.

“Juro por Dios que, con toda la avalancha de comentarios que había, no sé por qué sentí que no me la iban a dar. Me siento superbién, porque siento que lo merezco realmente. La he luchado, desde la primera temporada hasta ahora”, indicó Rivadeneira.

