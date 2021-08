Korina Rivadeneira tras ganar Reinas del show: “Siento que me lo merezco”

Korina Rivadeneira hizo un balance de su participación en las galas de Reinas del show luego de ser coronada como ganadora de la edición 2021, este sábado 28 de agosto.

La modelo venezolana expresó su felicidad tras triunfar en la final, en la que enfrentó a Milena Zárate, Leslie Moscoso, Jazmín Pineo y Carla Rueda. Según declaró, mereció llevarse el primer puesto del reality.

Así también, dijo haber estado muy nerviosa porque los mensajes en redes sociales la hacían pensar que no iba a ganar. “Juro por Dios que con toda la avalancha de comentarios que habían, no sé por qué sentí que no me la iban a dar”, contó la extranjera.

“Me siento súper bien, porque siento que lo merezco realmente. La he luchado, desde la primera temporada hasta ahora”, agregó Rivadeneira.

En otro momento de su conversación con los medios, Korina habló sobre la presentación de Milena Zárate, quien destacó su perseverancia y talento que la hicieron llegar hasta las instancias finales.

“Me tenía súper asustada, porque sus bailes son espectaculares también”, comentó la esposa de Mario Hart.

Revive la presentación de Korina en Reinas del show

La modelo venezolana presentó tres números durante la gran final del programa: el primero fue a ritmo de “Burlesque”, luego una cumbia a ciegas y, finalmente, danzó con el tema principal de la película Ghost.

“Todo esfuerzo merece una recompensa. La vengo luchando dos temporadas, lágrimas, lesiones, mucha fuerza, mucho amor, mucha pasión. Los sueños se cumplen, gracias”, dijo tras ganar.

