Gisela Valcárcel sobre Guido Bellido: “No necesitamos a un premier chacchando coca”

El último jueves y viernes, el Perú entero estuvo atento a lo que pasaba en el Congreso de la República, donde el gabinete liderado por Guido Bellido pedía la cuestión de confianza a los parlamentarios. Durante estas sesiones, el titular de la PCM generó diversas reacciones entre la opinión pública al ser captado chacchando hojas de coca mientras los legisladores hacían sus respectivas intervenciones.

Este hecho no fue pasado por alto por Gisela Valcárcel, quien hizo un alto a la gala final de Reinas del show para dejarle un mensaje. La conductora consideró que no se necesita a un ministro chacchando coca, sino más bien haciéndose respetar ante todos los peruanos.

“Necesitamos acercarnos entre peruanos, no necesitamos a un premier chacchando coca en el Congreso, no lo necesitamos así, premier. Necesitamos respetarlo y para que lo respetemos, usted se tiene que hacer respetar. Yo no he votado por el presidente (Pedro Castillo), pero desde que es nuestra autoridad, lo respeto y así será hasta el final”, inició su discurso.

“Así como lo respeto a usted, respeto a esta patria que, como usted, señor presidente, en sus inicios, me brindó pocas oportunidades. Pero hay millones de peruanos como yo que queremos seguir uniéndonos. Dejemos de dividirnos entre pobres, ricos cholos, blanco y hagamos como Allison Pastor y yo hacemos, nos unimos. Eso es lo que necesitamos los peruanos, dejar de pelearnos”, añadió.

Es necesario precisar que, antes de referirse a Guido Bellido, Gisela Valcárcel se encontraba ofreciendo disculpas a Allison Pastor por su renuncia en el programa del sábado anterior. Como se recuerda, la conductora y la participante tuvieron un acalorado cruce de palabras, lo cual generó que la bailarina abandone el programa.

