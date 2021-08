El poder del amor: Mare Cevallos explota contra Andreína Bravo y amenaza con irse del reality

El capítulo 13 del reality El poder del amor, emitido en YouTube el 29 de agosto, estuvo cargado de momentos de tensión por las reacciones de la concursante ecuatoriana Mare Cevallos contra su compatriota Andreína Bravo.

Durante la semana, ambas participantes mantuvieron fuertes roces que dividió a las otras concursantes presentes, entre las que se encuentra la influencer peruana Shirley Arica.

No obstante, el punto crítico llegó durante la reunión con la anfitriona del reality, la puertorriqueña Vanessa Claudio.

Andreína Bravo tomó la palabra para explicar su punto de vista sobre los conflictos con su compañera. En un determinado momento, Mare Cevallos aseguró no poder aguantar más y le gritó: “Tú no eres la víctima” , para luego salir del set llorando y pidiendo irse a su casa, a la vez que solicitaba que dejaran de grabarla.

Su comportamiento no solo dejó estupefactos a los demás participantes —una de ellas calificó el hecho como una falta de respeto—, sino que también se volvió tendencia en redes sociales.

Tras encerrarse en el camerino y solicitar la presencia de su compañero, el boliviano Andrés Salvatierra, la participante logró calmarse y posteriormente se confirmó que fue elegida por el público como lideresa de su casa, junto a Miguel Melfi para la de los hombres.

Por otro lado, el portal ecuatoriano Expreso entrevistó a Mare Cevallos, quien afirmó que suele controlar bien sus emociones, pero durante las últimas semanas le ha resultado difícil por estar trabajando 16 horas seguidas sin descanso.

“Hay cosas que no se ven al aire. Me pareció inhumano que me graben en un ataque de ansiedad”; manifestó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.