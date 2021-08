Andrea Llosa ve posible volver con Luis Ávalos: “No tengo idea de qué pasará mañana”

Andrea Llosa y Luis Ávalos eran una de las pocas parejas en el medio televisivo nacional que mantenían una sólida relación amorosa y personal, algo que no es muy cotidiano en este ambiente. Sin embargo, en junio de este 2021, la conductora se manifestó en su programa anunciando que daba inicio al proceso de divorcio con el padre de sus dos hijos.

Tras este anuncio, la mujer de prensa siguió con su vida con total normalidad e incluso habló de cómo venía llevando esta etapa de su vida asegurando que lleva una buena relación con su exesposo.

Y aunque el tema parecía estar cerrado para Andrea Llosa, la presentadora recientemente conversó con Trome y no descartó la chance de retomar su relación. La conductora de Andrea por ATV aseguró que no sabe lo que pasará más adelante, ya que no planifica su futuro.

Andrea Llosa reveló detalles de cómo va su divorcio. Foto: Instagram

“Uno vive el día a día y ahora no planifico para más adelante. Trato de ser feliz y no tengo idea de qué pasará mañana”, expresó. La figura televisiva también reveló que, aunque no fue fácil el proceso de su separación, aún sigue frecuentándose con Luis Ávalos.

“Él está a cargo de mi centro psicológico de La casa del amor y yo en mi programa. Somos socios y funcionamos bien”, añadió. Para finalizar, Andrea Llosa negó rotundamente que el final de su matrimonio haya tenido que ver con algún tipo de infidelidad por parte de ambos.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.