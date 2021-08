Usuarios en redes expresan su apoyo a Magaly Solier tras entrevista con Magaly Medina

El viernes 27 de agosto, Magaly Medina mantuvo una entrevista un poco accidentada con la actriz Magaly Solier, quien se defendió de la acusación en su contra por maltrato infantil y negó tener problemas con el alcohol.

No obstante, la intérprete de la cinta nacional Magallanes no pudo ser clara con sus ideas, ya que mostró un comportamiento un poco errático. Este detalle no fue pasado por alto por los usuarios en redes, quienes lamentaron la situación de Magaly Solier y le enviaron mensajes de aliento a través de Twitter.

“ Alguien debe ayudar y salvar a Magaly Solier. Es desgarrador verla en un estado deplorable , está enferma”, “Me dio pena hasta el llanto ver a Magaly Solier en ese estado”, “Qué pena ver así a Magaly Solier, una excelente actriz, espero que realmente encuentre ayuda con suma urgencia”, “Ojalá salga de esa terrible situación que está atravesando y que encuentre la tranquilidad en su vida, además de poder estar con sus hijos”, fueron algunos de los mensajes de apoyo que recibió la protagonista de la Teta asustada.

Críticas a Magaly Medina por el tratamiento de la entrevista

Asimismo, otro grupo de cibernautas criticaron a Magaly Medina por no cortar la entrevista al notar la falta de coherencia en las declaraciones de Magaly Solier. Incluso la misma presentadora de ATV se mostró sorprendida por la actitud de la artista y le sugirió buscar ayuda psicológica.

“ No había necesidad de exponer así a Magaly Solier. Necesita ayuda , sí, y exponerla en la situación que se encuentra solo sirve para estigmatizarla. Qué mi*** es el programa de Magaly Medina. Carroñera”, “Acabo de ver que Magaly Solier es tendencia, pensé que era por la nueva serie; pero me di con la lamentable noticia de su situación, pero a la vez es deplorable que Magaly Medina no corte la entrevista por puro morbo y rating”, “Si ves que no está en sus cinco sentidos Magaly Solier, sigues hablándole y evidentemente ella te hace poco o nada de caso, deberías parar la entrevista, pero el morbo puede más, todo lo que haces para hacer rating sin importar la otra persona ”, escribieron en Twitter.

Usuarios en redes expresan su apoyo a Magaly Solier tras entrevista con Magaly Medina. Foto: captura/Twitter.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.