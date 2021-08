Ricardo Arjona cantó en el metro de Nueva York y nadie lo reconoció

El reconocido cantante Ricardo Arjona se llevó una sorpresa al ponerse a cantar en una estación del metro de Nueva York. Como los artistas de la calle, agarró su guitarra y sobre una silla entonó sus melodías; sin embargo, la gente que transitaba por ahí no lo reconoció.

Aunque ha tenido varios conciertos y presentaciones en Estados Unidos, desafortunadamente nadie se dio cuenta de que se trataba de Arjona, pues ignoraron totalmente su presencia.

En su cuenta de Instagram, el intérprete de “El problema”, “Historia del taxista”, “Señora de las cuatro décadas”, entre otros más, compartió dos cortos clips en donde se le ve afinando su instrumento para comenzar a hacer sonar los primeros acordes.

“ Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York . Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona, pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito. #NEGRO volver a la calle otra vez”, escribió en su red social.

Ni un solo aplauso para el guatemalteco. Foto: Instagram Ricardo Arjona.

El guatemalteco interpretó su propio material y, según la anécdota que contó, se llevó tremenda decepción al no tener ni una fan aplaudiéndole como lo hacen al verlo en los escenarios.

Tras la publicación, que ya supera los más de 174.000 “me gusta” en Instagram, su hija comentó “como tú solo uno padre” y muchos de los seguidores del cantante lamentaron no estar en el lugar en donde Ricardo pasó sin pena ni gloria. Ellos afirmaron que lo reconocerían en cualquier parte del mundo y hasta lo invitaron a replicar su acción en otros metros.

Recientemente, el cantante anunció el lanzamiento de su nuevo disco titulado “Negro”, el cual contará con 14 canciones inéditas y saldrá a la venta en octubre.

Ricardo Arjona en Nueva York