Melissa Paredes revela que ella y Rodrigo Cuba desean tener un segundo hijo

En la reciente edición de Estás en todas, Melissa Paredes le abrió las puertas de su casa a Choca Mandros y contó algunos detalles de sus inicios en la actuación y de sus planes en su vida familiar.

En un inicio, la conductora de América hoy dio detalles de cómo fue su casting para la exitosa telenovela Ojitos hechiceros.

“En el momento que estaba caracterizada me hacen un casting y yo “¿qué?”. [...] Con miedo porque si lo hago mal luego no me van a querer de Clarissa y entonces (tuve) ese miedo”, contó Melissa.

“En eso me llama un número desconocido. Contesto y me dice: ‘Hola soy Michelle Alexander’. Y yo pensé ‘ay... no, ya fui’; y entonces me dice: ‘Felicidades, eres Estrella’”, recordó con mucha emoción la actriz.

Asimismo, fiel a su estilo, Choca Mandros no pudo ocultar su curiosidad y le consultó sobre la posibilidad de convertirse en madre por segunda vez.

“¿Llegará ya el segundo (hijo)?”. Inmediatamente, Melissa Paredes dijo: “Sinceramente sí queremos. Todavía no estamos buscándolo, pero sí queremos” , comentó la actriz.

Rodrigo Cuba dedica tierno mensaje a Melissa Paredes en su cumpleaños

El pasado 11 de agosto, Melissa Paredes celebró sus 31 años y, por ese motivo, su esposo, Rodrigo Cuba, le dedicó un romántico saludo.

“Feliz cumpleaños, mi reina hermosa, espero que todos tus deseos se cumplan y Dios te dé muchos años de vida para seguir creciendo juntos, mi amor, te mereces todo lo mejor. Te amo como no tienes idea”, escribió el ‘Gato’ Cuba en su perfil de Instagram.

