Magaly Medina sugiere a Magaly Solier buscar ayuda psicológica para recuperar a sus hijos

Magaly Solier se entrevistó con Magaly Medina para dar sus descargos luego que las autoridades le quitaran la tutela de sus hijos por una denuncia en su contra por presunto maltrato infantil y alcoholismo.

La reconocida actriz peruana se enlazó en vivo a través de una videollamada, pero la conversación con la conductora fue accidentada, ya que Magaly Solier, en ciertos momentos, se mostraba retraída y no lograba explicar o no recordaba bien los hechos.

Ante esto, Magaly Medina se mostró preocupada por la actitud de Magaly Solier, quien negó haber golpeado a sus hijos bajo los efectos del alcohol.

La conductora de Magaly TV, la firme dejó a un lado sus críticas para solidarizarse y recomendar a la protagonista de La teta asustada buscar ayuda profesional para recuperarse y volver a estar junto a sus tres menores hijos.

“ Magaly, ¿has pensado en tomar terapia, pedir ayuda, ir a psicólogo? Yo no te veo bien, no te veo coherente, no soy psicóloga, pero creo que en el CEM deberías solicitar ser revisada por un psiquiatra . Te deseo lo mejor”, dijo Magaly Medina a Solier, quien se mostró distraída durante toda la entrevista.

Por su parte, la intérprete aseguró que hoy, sábado 28 de agosto, tiene cita con unos especialistas.

Magaly Solier niega haber maltratado a sus hijos

Magaly Solier respondió a la denuncia de maltrato infantil y aseguró que todo es una trampa de su exesposo Erick Plinio Mendoza para quitarle a sus hijos.

“Es totalmente falso (las presuntas agresiones). ¿Dónde están los videos? A su gusto él los edita ¿Quién grabó ese video? Esa voz está supereditada”, dijo la actriz a América noticias.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.