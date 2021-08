Magaly Medina niega envidiar a Gisela Valcárcel: “Estoy muy contenta con lo que soy”

Las rencillas entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel han sobrevivido a los años. Ambas son famosas a su manera, pero comparten algo que las une: la pasión por la televisión.

Hace unos días, Tilsa Lozano aseguró que la conductora de Magaly TV, la firme se cuelga de la figura de América TV para seguir vigente.

“ Magaly se hizo famosa hablando de Gisela y lo ha hecho toda la vida porque le funciona . Si ella (Magaly) no habla mal de una persona es porque no le vende, no le funciona”, dijo la modelo en una entrevista radial.

Tras estas declaraciones, Magaly Medina no dudó en responder a Tilsa Lozano. “ Ella vive en el pasado, desde hace mucho ya no hay reinas en la televisión . Si hubiera respondido a su ‘patería’ de otra forma, pensaría diferente”, dijo la presentadora a Trome.

Ante esto, la conductora fue consultada sobre si siente envidia por el éxito que tiene Gisela Valcárcel en televisión. Magaly Medina señaló que no siente celos de nadie, ya que ella también cuenta con muchos logros.

“¡Ay, no! ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué cosa podría envidiarle a Gisela? ¿Qué cosa tiene ella que yo no tengo? Realmente sus cantinfladas, sus metidas de pata. No le envidio absolutamente nada. ¡Por Dios, qué le voy a envidiar a ella ni a nadie! Estoy muy contenta con lo que soy y lo que he logrado en la vida. Felizmente no ando acumulando rencores ni sentimientos de ese tipo”, aseguró la comunicadora.

