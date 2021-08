Jazmín Pinedo sobre la final de Reinas del show: No soy la favorita

Jazmín Pinedo se encuentra en gran final de Reinas del show, la cual se llevará a cabo este sábado 28 de agosto a partir de las 9 00 p. m. La modelo fue entrevistada a pocas horas del programa y reflexionó sobre su paso por el espacio conducido por Gisela Valcárcel.

La ex chica reality se sinceró sobre las oportunidades que tiene para llevarse la copa. Ella señaló que no es la gran favorita, ya que solía estar en sentencia.

“ No me siento la favorita. He sido sentenciada la mitad de la temporada, ¡cómo voy a ser la favorita!” , dijo entre risas Jazmín Pinedo a las cámaras de Estás en todas.

Sobre cómo se prepara para la gran final de Reinas del show, contó que ha venido trabajando muy duro, pero reconoció que llegar hasta esta instancia no ha sido nada fácil.

“Es una locura, estamos ensayando súper fuerte. No te voy a decir que estoy listísima porque recién me estoy preparando. Estamos metiéndole full a las horas de ensayo, mañana, tarde y noche, a cualquier hora del día. Son tres coreografías y no está fácil, es la primera vez que yo hago algo así, así que es más difícil todavía ”, comentó.

Por otro lado, Jazmín Pinedo se mostró feliz por el retorno de Leslie Moscoso, quien fue llamada de emergencia tras la renuncia de Allison Pastor.

“La final está para las cinco, vamos a ver quién demuestra en la pista que se puede ganar la corona”, dijo la exconductora de Esto es guerra.

