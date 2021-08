Jazmín Pinedo sobre demanda de Latina: “Yo cumplí mi contrato al pie de la letra”

La exconductora de TV Jazmín Pinedo nuevamente habló sobre el conflicto legal que tiene con Latina. A pesar de que su antigua casa televisiva ganó la demanda en primera instancia, la ex chica reality explicó por qué el proceder del canal es injusto.

La modelo recordó que la demanda fue interpuesta cuando ella apareció conduciendo Esto es guerra, en los primeros meses del 2020.

“Es un tema bien delicado para mí porque no estamos hablando de un monto habitual, sino de medio millón de soles, que yo jamás he visto en mi vida y espero algún día ver —pero trabajando y no demandando a la gente—”, detalló en una entrevista con el diario Trome.

“Siempre he trabajado, es un tema que me da muchísima pena. Tengo buenos recuerdos de Latina y tengo mucha gente a quien aprecio ahí, pero siento que ha habido unas cosas que se salieron de control y no fueron bien manejadas”, agregó.

Asimismo, Jazmín Pinedo enfatizó en que “no es legal que le prohíban el derecho a trabajar”. Además, remarcó que ella cumplió su parte del contrato como estaba estipulado.

“Yo no estoy de acuerdo con que se me demande por una suma tan exorbitante, y en una situación tan difícil como la que vivimos todos los peruanos. Yo cumplí mi contrato al pie de la letra, tal cual decía y, por eso, al final me entregaron una bonificación por el buen trabajo que hice, luego no sé lo que sucedió. El problema inicia cuando me ven conduciendo EEG y se incomodan”, aseguró.

